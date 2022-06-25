Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Украине и помогает чем может, часто делится с поклонниками ярким публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда порадовала фанатов удивительным снимком, а в подписи к нему рассказала о своем достижении.

На новой фотографии Леся запечатлена в красивом поле среди колосьев, она стоит спиной к камере, а на ветру развевается ее светлая рубашка оверсайз. Волосы красотки собраны в небрежный пучок на затылке, она выглядит легкой и безмятежной.

В подписи к публикации Никитюк рассказала о своем достижении – на ее странице подписались уже 4 миллиона фолловеров. "Я горжусь быть украинкой. Я счастлива жить в этой красивой и сильной стране. Она всегда в моем сердце. P.s. А еще в моем сердце 4 млн подписчиков".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звездной красотки: "Как красиво! Поздравляю с 4 млн!", "Мы победим!", "Красавица наша!", "какая красивая у нас страна", "Красавица", "Леся, спасибо, что так много делать в эти трудные времена", "Леся, от всего сердца поздравляю вас с 4 млн подписчиков, вы заслуживаете еще больше. Вы человек с большим и добрым сердцем. Спасибо за то, что вы делаете. Вы невероятная", "Фантастическая наша", "А все украинцы гордятся тобой, Леся".

Напомним, "Поддерживать все украинское": Никитюк рассказала о своей необычной коллекции.

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