Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей за границу и начала активно гастролировать с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась новой афишей своих заграничных концертов.

Как оказалось, в этот раз Оля выступит в Праге, причем даст сразу два концерта – 30 июня и 1 июля. На афише певица разместила свое яркое фото в патриотическом сине-желтом платье, которое ей пошили специально для этих выступлений. Судя по афише и фото Оли, зрителей ожидает яркое шоу.

В подписи к публикации Полякова раскрыла подробности своих концертов: "30 июня и 1 июля в городе Прага (Чехия) состоятся два больших концерта, которых я буду вас всех ждать! Начало в 20:00 по местному времени, концертный зал DIVADLO HYBERNIA. Приходите и поддержите нашу патриотическую миссию! Ссылки на билеты в сторис и шапку профиля".

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