Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик всегда бодрая, позитивная и с улыбкой на лице - несмотря на ранние подъемы, телеведущая заряжает зрителей энергией. Кроме того, она с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные образы. Одним из них она решила похвасться на своей странице в Инстграм.
Для нового утреннего эфира Лилия Ребрик выбрала брючный костюм яркого-розового цвета, который дополнила белой футболкой и такого же цвета туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она уложила в свои фирменные локоны, а также сделала насыщенный макияж.
Довольная Лилия Ребрик позировала в студии посылая на камеру воздушный поцелуй. На втором снимке она появилась рядом со своим коллегой Славой Деминым. Какие сочные краски! Красота просто.
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Следует отметить, что Ребрик будет вести утреннее шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина" вместе с Деминым. Ранее ее партнером был Анатолий Анатолич, который сейчас ведет эфир в паре с Ириной Хоменко.
Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.
Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.
Также Politeka писала, что Ребрик умилила прогулкой с мужем и детьми, фото из прошлого.