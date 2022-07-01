Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Лилия Ребрик всегда бодрая, позитивная и с улыбкой на лице - несмотря на ранние подъемы, телеведущая заряжает зрителей энергией. Кроме того, она с радостью примеряет для эфиров стильные и эффектные образы. Одним из них она решила похвасться на своей странице в Инстграм.

Для нового утреннего эфира Лилия Ребрик выбрала брючный костюм яркого-розового цвета, который дополнила белой футболкой и такого же цвета туфлями-лодочками на каблуке. Волосы она уложила в свои фирменные локоны, а также сделала насыщенный макияж.

Довольная Лилия Ребрик позировала в студии посылая на камеру воздушный поцелуй. На втором снимке она появилась рядом со своим коллегой Славой Деминым. Какие сочные краски! Красота просто.

Следует отметить, что Ребрик будет вести утреннее шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина" вместе с Деминым. Ранее ее партнером был Анатолий Анатолич, который сейчас ведет эфир в паре с Ириной Хоменко.

Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.

Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.

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