Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - молодая жена Виктора Павлика и успешная блогерка. Пара женилась несколько лет назад, а в прошлом году девушка родила первенца - сына Михаила. Катя с начала войны находилась в Израиле, но недавно приняла решение вернуться обратно в Украину, после чего устроила марафон ухода за собой. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Репяхова решила поговорить с аудиторией.

"Давайте сегодня поотвечаю", - написала Катя.

"Нос когда переделаешь?", - написал фанат.

"Когда будут лишние 10.000 долларов. А от вам вашей тактичности вряд-ли переделать", - ответила Катя.

"Нос нужно переделать тому, кто сует его не в свои дела", - показала Репяхова ответ еще одной фанатки под сторис.

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