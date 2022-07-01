Известная гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая долгие годы живет в США, но не забывает об Украине, в интервью Славе Демину рассказала, что думает о молчании своей лучшей подруги Ани Лорак. Как известно, Лорак с момента войны не сказала ни слова и никак не выразила свою позицию или поддержку Украине, при том, что она родилась и начинала свою творческую карьеру именно в Украине.

По словам Лилии, для нее было непросто принять молчаливую позицию ее лучшей подруги Лорак. Однако, спортсменка отметила, что и молчание бывает очень громким. Стоит отметить, что, отвечая на вопросы Демина касательно Лорак Подкопаева едва сдерживала слезы.

"Ни Лорак, ни ее представитель не сделали никакого заявления, поэтому мы делаем выводы, что она сделала то, что хотела сделать. К сожалению. Я все ждала, ждала. Я всегда пыталась как-то оправдать, но на этот момент никаких оправданий нет. Поэтому, я не знаю. Я говорю, что я ждала, это для меня очень больная тема. Потому что много лет дружбы, это моя лучшая подруга", - рассказала Подкопаева.

Она также призналась, что не писала Ани Лорак ничего ни в начале войны, ни потом. Просто решила, что никто никому ничего не должен. А война сорвала со всех маски.

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