Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако. Девушке удалось победить в проекте и пара долгое время встречалась, но испытание войной не удалось пройти и не так давно Анна призналась, что пара разошлась, не рассказав подробности. После этого Богдан решилась на кардинальный шаг - смену имиджа. Блогерка впервые подстриглась под каре, имея вьющиеся волосы. А в этот раз в Инстаграм Анна решила показать, как ее кудри сочетаются с короткой прической.
"Вы спрашивали, как мне с кудряхами наа мою новую длину волос. Как-то так. Сегодня не буду выравнивать. Сегодня буду с кудряшками", - написала Анна.
"Ежедневные ритуалы никто не отменял", - продолжила Анна.
На кадрах можно увидеть Богдан с кудрями и короткой прической.
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