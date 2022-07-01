Дзидзьо (Михаил Хома) заявил, что боится за судьбу тех граждан рф, которые при встрече с его проживающей в Португалии матерью отважатся вступить с ней в перепалку. Такое признание о любимом человеке он сделал в новом интервью для "Ранок з Україною".

Мать артиста Галина Хома последние 22 года живет и работает в Португалии, где россияне в последнее время нападают на украинцев. Дзидзьо с гордостью отметил, что не поздоровится любому, кто попытается ввязаться в перепалку с его мамой. Галина Яновна – суровая женщина, которая легко может себя защитить и дать отпор.

"Я переживаю, чтобы мама с ними не столкнулась, потому что это будет большая беда. Это будет хуже, чем атомная война. Мама может троих взять под мышку, четверых поднять в воздух. Мама настолько боевая духом! Она всегда с сине-желтым флагом, и кулак у нее мощный. Если речь идет об Украине – мама бьет сильно, очень", – заявил Дзидзьо.

Напомним, что Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цибульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Дзидзьо в нарядной вышиванке удивил откровением.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красотки в вышиванке.