Как пишет Politeka.net, София Ротару - известная украинская певица. У знаменитости есть племянница Соня Кей, которая пошла по стопам легендарной родственницы и тоже стала артисткой. Не так давно Соня выпустила второй мини-альбом "Драйв", который собрал сотни тысяч просмотров на платформе Ютуб. А в 2018 году девушка была номинантом премии "Золотая жар-птица" в категории "Прорыв года".

Не забывает Соня и об Инстаграм, где активно ведет блог, делясь своим творчеством и кадрами из личной жизни. А в этот раз девушка решила поделится стильным луком в мини-платье с вырезом. Девушка стояла перед зеркалом, сделав селфи. Соня впечатлила не только чувством стиля, но и стройными ножками.

На фото в сторис певица также добавила два сердечка желтого и синего цвета.

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