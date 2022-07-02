Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на трагедию в Одесской области, где в ночь на 1 июля оккупанты ударили по жилому дому и санаторию, унеся жизни 21 человека.
В публикации в своем Инстаграм Ребрик рассказала о том, что такие новости не вызывают у нее ничего кроме злости.
«Ярость. Каждый раз, когда я открываю новости – я чувствую злейшую ярость. Лучше (или, может, хуже?) и не скажешь», - рассказала актриса.
Она рассказала, что представляет, каким был курортный поселок Сергеевка до того, как россиянине решили, что это очередной объект для «демилитаризации».
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«Размеренная жизнь, которая взрывается энергией летом, шум моря, соль в воздухе, когда вдыхаешь его полной грудью, туристы, которые приедут и поедут с упоминаниями о маленьком кусочке морского лета», - поделилась размышлениями Лилия.
По словам Ребрик, сейчас все украинские новости переполнены человеческим горем.
«Иногда кажется – все, уже переполнены твои внутренние источники горя. А потом в него вливают еще и еще: по капле, словно издеваясь и растягивая эту пытку. Самая лютая ярость. Переполненный источник горя. Хочется самой это все остановить – прямо сейчас, в этот момент, оборвать эту пытку. И чтобы больше никаких подобных новостей», - эмоционально написала актриса.
В посте она также поделилась кадрами с места трагедии на Одесчине.
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