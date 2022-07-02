Ребрик призналась, какое единственное чувство испытывает при просмотре новостей о новых преступлениях россии в Украине.

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик эмоционально отреагировала на трагедию в Одесской области, где в ночь на 1 июля оккупанты ударили по жилому дому и санаторию, унеся жизни 21 человека.

В публикации в своем Инстаграм Ребрик рассказала о том, что такие новости не вызывают у нее ничего кроме злости.

«Ярость. Каждый раз, когда я открываю новости – я чувствую злейшую ярость. Лучше (или, может, хуже?) и не скажешь», - рассказала актриса.

Она рассказала, что представляет, каким был курортный поселок Сергеевка до того, как россиянине решили, что это очередной объект для «демилитаризации».

«Размеренная жизнь, которая взрывается энергией летом, шум моря, соль в воздухе, когда вдыхаешь его полной грудью, туристы, которые приедут и поедут с упоминаниями о маленьком кусочке морского лета», - поделилась размышлениями Лилия.

По словам Ребрик, сейчас все украинские новости переполнены человеческим горем.

«Иногда кажется – все, уже переполнены твои внутренние источники горя. А потом в него вливают еще и еще: по капле, словно издеваясь и растягивая эту пытку. Самая лютая ярость. Переполненный источник горя. Хочется самой это все остановить – прямо сейчас, в этот момент, оборвать эту пытку. И чтобы больше никаких подобных новостей», - эмоционально написала актриса.

В посте она также поделилась кадрами с места трагедии на Одесчине.

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