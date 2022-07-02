Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница проекта "Холостяк" с Михаилом Заливако и победительница в финале. Девушка встречалась с главнім героем довольно долго после проекта, однако спустя несколько месяцев молчания неожиданно заявила: они больше не вместе.

Дело в том, что ради утешения и безопасности Анна даже уезжала из страны. А после честно призналась: ей очень хотелось перемен в собственномстиле, который она не меняла годами. Поэтому Анна сменила прическу и избавилась от пышных кудрей.

Она выбрала коротенькое каре и часто появлялась в Стори с ровными волосами, поэтому многим стало интересно, как выглядит прическа Анны уже без укладок.

«Вы спрашивали, как мне с кудряхами на мою новую длину волос. Как-то так. Сегодня не буду выравнивать. Сегодня буду с кудряшками. И ежедневные ритуалы никто не отменял» - написала Анна.

Это первый подобный эксперимент девушки - ведь у нее всегда были длинные кудри. Теперь Богдан рассказала, как ее воспринимают друзья.

"Друзья, которые меня знаю более 15 лет, никак не могут привыкнуть ко мне с такой стрижкой. Говорят, Аня, это совсем не ты... Где кудряхи?", - написала реакцию друзей Анна.

Напомним, победительница "Холостяка" Богдан честно показала фигуру, над которой не работала четыре месяца

А еще Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан показала, с кем веселится теперь без Заливако

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала, кто теперь ее обнимает