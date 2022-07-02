Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда проекта "Маска". С 2020 года знаменитость женат на красотке Кристине. После начала войны Владимир решил пойти на защиту Украины, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где ведет активно блог.

В этот раз Кристина решила поделится своей маленькой тайной.

"Я никогда этот факт о себе не рассказывала... Но так есть", - написала блогерыня.

"Села тут на солнышке и решила с вами поговорить. Кстати, один из фактов обо мне, я его никогда не рассказывала, я очень боюсь клещей. Капец как. Я поэтому не хожу в лес, не сижу поляне и надеюсь их тут нет. Что я еще такого не делаю? Короче, все, где можно подцепить клещей, я не делаю", - сказала Кристина.

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