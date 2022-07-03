Ведущий шоу «Эксы» и других проектов Александр Педан поделился планами, куда поедет после победы.

Как пишет Politeka.net, ведущий вспомнил о том, что 10 лет назад начались съемки тревел-шоу «Кабриолито», в котором он снимался вместе с Ольгой Фреймут и Сергеем Притулой. По словам Педана, они еще тогда с помощью этого проекта популяризовали отдых в Украине.

«Тогда объехали всю Украину в поисках интереснейших туристических мест. Это была крутая команда и незабываемое приключение», - вспомнил Педан.

Он признался, что у него появился план объездить все увиденные места еще раз после победы Украины.

«Имею новую мечту – проехаться по тем же местам. Заехать в украинский Бердянск и прокатиться там, как дети, в аквапарке с Притулой. Восстановить и посетить Одесский кинофестиваль. Спуститься в шахту на 500 м в городе Угледар Донецкой области. Обязательно съездить в мирный отстроенный Харьков и поиграть там в теннис прямо в парке. Конечно, мечтаю показать Марику Крым, каким его люблю – красивым, многогранным и, самое главное, украинским», - рассказал Педан.

Ведущий поделился яркими ностальгичными кадрами со съемок шоу.

Он также напомнил, что за всеми мечтами и планами важно не забывать каждый день делать что-то важное для победы Украины.

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