Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Артист с 2020 года женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения после развода с прошлой женой - Еленой Войченко. У телеведущего остались двое детей от прошлого брака - Эмилия и Эван. Они сейчас находятся в безопасности с мамой в Канаде. Новая жена Остапчука также довольно успешный блогер в Инстаграм. А в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Как бы вы поступили, если свекруха постоянно лезла у вашу жизнь и указывала вам?", - спросила фанатка.

"Выстроила бы границы. Как видите, такое бывает не только со свекрухами! радуюсь, что мне очень повезло", - написала ответ жена Остапчука.

"Верите в женскую дружбу?", - спросил еще один фанат.

"Конечно! Хотя было много раз когда разочаровывалась, но все ж таки верю и люблю своих подруг", - ответила Кристина.

Напомним, жена Остапчука сцепилась в перепалке с экс-супругой телеведущего

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