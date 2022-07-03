Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Артист с 2020 года женат на красотке Кристине, с которой официально оформил отношения после развода с прошлой женой - Еленой Войченко. У телеведущего остались двое детей от прошлого брака - Эмилия и Эван. Они сейчас находятся в безопасности с мамой в Канаде. Новая жена Остапчука также довольно успешный блогер в Инстаграм. А в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Как бы вы поступили, если свекруха постоянно лезла у вашу жизнь и указывала вам?", - спросила фанатка.
"Выстроила бы границы. Как видите, такое бывает не только со свекрухами! радуюсь, что мне очень повезло", - написала ответ жена Остапчука.
"Верите в женскую дружбу?", - спросил еще один фанат.
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"Конечно! Хотя было много раз когда разочаровывалась, но все ж таки верю и люблю своих подруг", - ответила Кристина.
Напомним, жена Остапчука сцепилась в перепалке с экс-супругой телеведущего
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