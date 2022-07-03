Как пишет Politeka.net, Анна Неплях стала "Мисс Украина Вселенная 2021", получив популярность в социальных сетях. Сейчас она нередко общается с фанатами, говорит о себе и о планах на будущее. При этом о своей жизни Неплях уже не раз рассказывала без лишней утайки.

В этот раз Анна изумила еще одним талантом – она решила написать коротенький стих и сопроводила обращение двумя одинаковыми фото, но с разной обработкой. Девушке удалось привлечь к себе внимание:

«В глазах твоих двойной рай

Держи меня и не отпускай

Не обрывай разговор

В нем никаких укор

Я просто тебя ревную

Меня полюби такую

Под пули иду вслепую» - пишет Анна Неплях.

Недавно Анна призналась - из-за стресса она сильно располнела и набрала вес, а также знает, что это поменяло ее внешность. Впрочем, девушка уверяет: вес можно принимать адекватно, а сбросить его проблемой не будет.

По ее словам, она постоянно заедает стресс, поэтому скачок в весе был стремительным. Сейчас при росте в 173 см она весит 68 кг. Девушка подмечала, что из-за стресса кто-то худеет, кто-то набирает.

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