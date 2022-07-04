Популярная украинская актриса Ольга Сумская не выступала на сцене четыре месяца, занимаясь волонтерством и помогая ВСУ. А недавно впервые за все время с момента вторжения рф решилась на участие в спектакле.

Также из-за работы Ольга приехала и в Одессу. Артистка все это время оставалась в Украине с супругом, поэтому привыкла к воздушным тревогам и обстрелам, внимательно относится к безопасности и не боится путешествовать.

В этот раз она поделилась подборкой кадров из Одессы, куда также приехала по работе и подготовила поклонникам много интересного. Тем не менее, успевает артистка уделить время и небольшому отдыху, полюбоваться фонтанами.

Мы писали, впервые за четыре месяца Ольга решилась на возобновление работы.

«Первый спектакль с начала войны… А ощущение такое, будто вчера… Душа хочет лекарства… А театр лечит и объединяет нас, как никогда… хорошо! #мастерымаргарита» - заявила Ольга под подборкой кадров с коллегами.

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