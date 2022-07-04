Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. У знаменитости есть единственный сын по имени Руслан. Он женат на Светлане, которая родила ему двоих детей - Соню и Анатолий. 21-летняя Соня живет и учится в США, где нашла уже себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс. И хоть постоянно место жительства Евдокименко Нью-Йорк, в начале лета она переехала в Лос-Анджелес, куда ее пригласили на работу. Соня делает первые шаги в карьере модели и часто снимается для глянцев.

Не забывает Евдокименко и об Инстаграм. Где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.

"Ты вернешься в Нью-Йорк?", - спросил фанат.

"Да, я бы не скучала так по Нью-Йорку. Вернусь в город осенью", - написала Соня.

Также Евдокименко добавила фотографию в эффектном образе, где была в довольно провокационном наряде.

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