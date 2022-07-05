Дженнифер Лопес уже через месяц исполнится 53 года, она с удовольствием показывает, как хорошо выглядит и как много занимается ради подтянутых форм. При этом вне сцены и без публики Лопес предпочитает не красоваться, она носит более скромные наряды и ходит фактически без косметики.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в очередной раз удивили своим появлением на улицах Лос-Анджелеса, когда приехали на воскресный рынок под открытым небом, где продают антиквариат. Также с ними приехала и дочь Лопес - 14-летняя Эмма.
Ради прогулки Лопес выбрала длинную юбку с оригинальным рисунком и простую черную водолазку, также Лопес выбрала люксовую сумку, солнцезащитные очки и любимые серьги-кольца. А вот Аффлек оделся еще проще – был в белой футболке, светлых штанах и кедах.
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Также Дженнифер Лопес опубликовала на своей странице в Instagram селфи, на котором крупным планом с верхнего ракурса сняла лицо с ярким макияжем. Волосы артистка аккуратно собрала, чем придала себе более консервативного вида.
В сети отреагировали: «Счастливый день; классный профиль⭐; Хорошо 😍; Хоть что-то без политики😇; Надеюсь, у тебя все хорошо, Джен!! люблю тебя; Я так тебя люблю ❤️".
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