Как сообщает Politeka.net, Лилия Ребрик не просто ведущая и актриса, она еще и блогер – освещает свою жизнь, делится советами, рассуждениями и поддерживает тесную связь с поклонниками в соцсетях. На этот раз она поделилась счастливым событием в Инстаграм.

Так, Лилия Ребрик призналась, что недавно ей удалось выступить на сцене в Молодежном театре.

"Спасибо ВСУ за возможность выходить на сцену. Красные губы, цветы, аплодисменты зрителей… Спасибо. На два часа вспомнилась мирная жизнь", - призналась телеведущая.

Так, на свежем фото Лилия Ребрик предстала невероятно счастливой в гримерке. На фото звезда покрасовалась с ярким макияжем, который акцентировал внимание на ее губах накрашенных темной бордовой помадой. Глаза телеведущий лишь слегка подведены тушью. В руках она держит большой букет ромашек.

Пользователи сети оставили комплименты под снимком. Свой комментарий написала и певица Оля Цибульска: "Какая ты", "Так хочется вас обнять. Все обязательно будет", "Какой крутой букет, это сколько цветочков надо было собрать".

Напомним, что дочь Ребрик похвастались своим талантом на камеру, мама не удержалась.

Как сообщала Politeka, Ребрик рассказала о знаковом событии в жизни младшей дочери.

Также Politeka писала, что Ребрик умилила прогулкой с мужем и детьми, фото из прошлого.