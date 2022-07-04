Популярная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая на днях улетела из Украины в Израиль вместе с детьми, поделилась яркими кадрами с прогулки на новом месте. Как оказалось, телезвезда отправилась за границу к сестре, у которой родился сын, и заодно решила там отдохнуть.

На новых фотографиях Марина показала себя на прогулке в Израиле, она запечатлена, сидя на скамейке у моря. Перед камерой красотка появилась в легком светлом комбинезоне, который подчеркнул стройную фигурку, а также в стильной пляжной шляпке, которую дополнила солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Боржемская успокоила поклонников, что скоро вернется в Украину.

"Мы все уже поняли, как мало нужно для счастья. Близкие рядом, рождение детей, море за спиной, дышать свежим воздухом, когда лучи солнца ослепляют глаза. Все это снова будет скоро и на нашей земле. Я не остаюсь здесь навсегда, чтобы вы случайно не подумали. А просто хочу насладиться мгновениями, которые дарит жизнь. Скоро вернусь. Все будет Украина", - написала Марина в подписи к фотографиям.

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