Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цыбульская разместила забавное видео, на котором предстает вместе со своей мамой. Оказалось, что сегодня Наталья Цыбульская отмечает День рождение. Дочь и мама впервые встретились за долгое время.

В кадре появляются Оля Цыбульская с мамой и под активную песню начинают подпевать и забавно кривляться. Потом в видео появляется и сын певицы Нестор.

"Мы не виделись с 23 февраля. Я соскучилась очень. Так сильно, что сложно подобрать слова и выразить эмоции. Я люблю тебя, мамочка. Какое счастье снова обнять и сказать после всего, что мы пережили: С Днем Рождения, моя любовь!", — подписала ролик Оля Цыбульская.

Поклонники исполнительницы поделились с ней эмоциями, которые у них вызвало видео: "Вы классные!❤️Вот на кого совсем похожий твой сын Оля!", "Такие похожи", "Браво... какие красивые у нас в Украине девчонки", "Вы ее копия".

Стоит отметить, что Ольга Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

Напомним, что Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.