Судя по всему Тина Кароль любит дупачиться в свободное от работы время.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сейчас ездит по Европе, где дает благотворительные концерты и рассказывает правду о том, что сейчас происходит в Украине. Она не раз признавалась, что очень скучает по привычной жизни.

Несколько часов назад артистка понастальгировала по прошлому и опубликовала в Инстаграм видео из личного архива.

Так, Тина Кароль выложила кадры, на которых наслаждается теплым летним дождем. Она побежала на улицу, начала танцевать, дурачиться и кружится вокруг себя. При этом певица пробежалась босая по лужах. На ее лице счастливая улыбка.

На ней большая черная куртка, а под низом платье в бельевом стиле сиреневого цвета. Свои шикарные локоны Тина Кароль уложила в забавный пучок, освободив из прически несколько прядей.

"Хочется вновь так... во время перерывов кайфовать под летнем дождем. И так будет! Обязательно будет!", - подписала соответствующие кадры певица.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.