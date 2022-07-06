Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль сейчас ездит по Европе, где дает благотворительные концерты и рассказывает правду о том, что сейчас происходит в Украине. Она не раз признавалась, что очень скучает по привычной жизни.
Несколько часов назад артистка понастальгировала по прошлому и опубликовала в Инстаграм видео из личного архива.
Так, Тина Кароль выложила кадры, на которых наслаждается теплым летним дождем. Она побежала на улицу, начала танцевать, дурачиться и кружится вокруг себя. При этом певица пробежалась босая по лужах. На ее лице счастливая улыбка.
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На ней большая черная куртка, а под низом платье в бельевом стиле сиреневого цвета. Свои шикарные локоны Тина Кароль уложила в забавный пучок, освободив из прически несколько прядей.
"Хочется вновь так... во время перерывов кайфовать под летнем дождем. И так будет! Обязательно будет!", - подписала соответствующие кадры певица.
Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.