Большинство ее знакомых россиян против кровопролития в нашей стране, но есть и другие уникумы.

Как сообщает Politeka.net, певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала, общается ли с друзьями из России. Звезда призналась, что некоторые из них боятся открыто выступать против войны. Об этом она поведала в интервью для "Зіркового шляху".

Кроме того, певица добавила, что у нее в россии не только друзья остались, но и живут родственники.

"У меня есть друзья в рф. У меня есть даже родственники там. К сожалению, у меня есть друзья, каких я там потеряла. Есть такие друзья, которые поддерживают меня и всех украинцев. Они даже выходили на митинги, есть и те, кто боится. Благо даже мои родственники теперь понимают, что не хотят жить в рф после всего, что здесь творят россияне", - заявила Lida Lee.

При этом певица рассказала, что к сожалению потеряла многих людей из рф, которых считала друзьями. Ведь они повторяли пропагандисткие речевки, хотя только вчера говорили совсем другое. То есть они быстренько "переобулись".

Напомним, что экс-подопечная Монатика Лида Ли обратилась к украинцам за помощью, видео.

Как сообщала Politeka, Лида Ли из "Танців з зірками" зарядила украинцев хорошим настроением.

Также Politeka писала, что Лида Ли из "Танців з зірками" обратилась к украинцам с мощным посылом.