Как сообщает Politeka.net, певица Lida Lee (Лидия Скорубская) рассказала, общается ли с друзьями из России. Звезда призналась, что некоторые из них боятся открыто выступать против войны. Об этом она поведала в интервью для "Зіркового шляху".
Кроме того, певица добавила, что у нее в россии не только друзья остались, но и живут родственники.
"У меня есть друзья в рф. У меня есть даже родственники там. К сожалению, у меня есть друзья, каких я там потеряла. Есть такие друзья, которые поддерживают меня и всех украинцев. Они даже выходили на митинги, есть и те, кто боится. Благо даже мои родственники теперь понимают, что не хотят жить в рф после всего, что здесь творят россияне", - заявила Lida Lee.
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При этом певица рассказала, что к сожалению потеряла многих людей из рф, которых считала друзьями. Ведь они повторяли пропагандисткие речевки, хотя только вчера говорили совсем другое. То есть они быстренько "переобулись".
Напомним, что экс-подопечная Монатика Лида Ли обратилась к украинцам за помощью, видео.
Как сообщала Politeka, Лида Ли из "Танців з зірками" зарядила украинцев хорошим настроением.
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