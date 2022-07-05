Как пишет Politeka.net, Егор Крутоголов, худрук "Дизель шоу", не так давно опубликовал пост о контентмейкере Николае Федосенкове, который не может получить деньги за свою работу от "Дизель студио".
Некоторые звезды, включая Ксению Мишину, вступились за контентмейкера.
"Такие поступки наверняка из-за буквы Z в логотипе?", написала Мишина в сторис.
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После этого Крутоголов высказался и о Ксении.
Не остался в стороне и бывший Мишиной - Александр Эллерт. Он прокомментировал публикацию продюсера "Дизель шоу" Александра Бланара. Ведь тот высказался оскорблениями в сторону Ксении.
"У человека в лобной доле мозга располагаются такие центры, отвечающие за умение писать и разговаривать.
И вот прочёл я то, что он написал и не могу понять, у этого алёши нет этих центров? или нет мозга?
или жара?", - написал Эллерт у себя на страничке.
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А еще Politeka сообщала, что Мишина жестко ответила Крутоголову после скандала с "Дизель шоу"
Также Politeka писала, что скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной