Юморист Александр Эллерт, бывший Ксении Мишиной, тоже высказался вокруг скандала с Дизель шоу.

Как пишет Politeka.net, Егор Крутоголов, худрук "Дизель шоу", не так давно опубликовал пост о контентмейкере Николае Федосенкове, который не может получить деньги за свою работу от "Дизель студио".

Некоторые звезды, включая Ксению Мишину, вступились за контентмейкера.

"Такие поступки наверняка из-за буквы Z в логотипе?", написала Мишина в сторис.

После этого Крутоголов высказался и о Ксении.

Не остался в стороне и бывший Мишиной - Александр Эллерт. Он прокомментировал публикацию продюсера "Дизель шоу" Александра Бланара. Ведь тот высказался оскорблениями в сторону Ксении.

"У человека в лобной доле мозга располагаются такие центры, отвечающие за умение писать и разговаривать.

И вот прочёл я то, что он написал и не могу понять, у этого алёши нет этих центров? или нет мозга?

или жара?", - написал Эллерт у себя на страничке.

Напомним, новый виток в скандале вокруг «Дизель Шоу»: сестра покойной Поплавской прервала молчание

А еще Politeka сообщала, что Мишина жестко ответила Крутоголову после скандала с "Дизель шоу"

Также Politeka писала, что скандал вокруг "Дизель шоу" набирает обороты, Крутоголов резко ответил Мишиной



