Певица Светлана Лобода поделилась кадрами с дорогим сердцу мужчиной в важный для него день.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после начала войны поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно знаменитость приехала в родную Ирпень, показав ужасы войны своей аудитории в Инстаграм. А в этот раз Лобода обратилась к своему лучшему другу, поделившись трогательными кадрами.

На кадрах Светлана была с Бичоллой Тетрадзе, грузинским и украинским модельером.

"С днем рождения, мой любимый друг...", - начала Светлана, поделившись совместным снимком из авто.

"Сколько лет мы уже вместе", - написала на втором сторис Лобода, где обнимала Бичоллу.

"И сколько всего было хорошего, Бичолла. Я люблю тебя", - продолжила Светлана, показав еще один совместный кадр с модельером.

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