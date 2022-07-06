Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица. Звезда после начала войны поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно знаменитость приехала в родную Ирпень, показав ужасы войны своей аудитории в Инстаграм. А в этот раз Лобода обратилась к своему лучшему другу, поделившись трогательными кадрами.
На кадрах Светлана была с Бичоллой Тетрадзе, грузинским и украинским модельером.
"С днем рождения, мой любимый друг...", - начала Светлана, поделившись совместным снимком из авто.
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"Сколько лет мы уже вместе", - написала на втором сторис Лобода, где обнимала Бичоллу.
"И сколько всего было хорошего, Бичолла. Я люблю тебя", - продолжила Светлана, показав еще один совместный кадр с модельером.
Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы
А еще Politeka сообщала, что Лобода после посещения родного Ирпеня рассказала о решении, которое приняла для себя
Также Politeka писала, что Лобода со своей "Молитвой" обратилась к украинцам и получила ответ