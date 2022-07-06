Прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала, как выглядела шесть лет назад, поделившись новым фото.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - украинская прима-балерина, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Кухар после начала войны отправилась в тур, давая благотворительные выступления на поддержку Украины. Не забывает Екатерина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

А сегодня, 5 июля, звезда показала, как выглядела ровно шесть лет назад. Катя репостнула воспоминание, где была в балетной пачке в зале для занятий. Фото получилось довольно чувственным.

"Другое часовое измерение", - написала звезда.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Интересное по свету и по сюжету место...", "Великолепна", "Катюша, ты подстриглась?".

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