Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - украинская прима-балерина, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в войне с российскими оккупационными войсками. Кухар после начала войны отправилась в тур, давая благотворительные выступления на поддержку Украины. Не забывает Екатерина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А сегодня, 5 июля, звезда показала, как выглядела ровно шесть лет назад. Катя репостнула воспоминание, где была в балетной пачке в зале для занятий. Фото получилось довольно чувственным.
"Другое часовое измерение", - написала звезда.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Интересное по свету и по сюжету место...", "Великолепна", "Катюша, ты подстриглась?".
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" в розовом платье едва не засветила лишнее, видео
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