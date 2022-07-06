Ольга показала, как поет с радостью в метро для украинцев.

Популярная украинская певица Оля Полякова провела несколкьо месяцев заграницей, где активно выступала и поддерживала страну и граждан. Полякова засудила российскую агрессию и не раз подмечала, что безумно мечтала вернуться домой.

Совсем недавно она прилетела в родной Уиев и сразу же дала концерт прямо в метро для украинцев.

Так, первый концерт певицы состоялся в Киеве. Вместо привычной большой площадки Полякова спела на сцене в столичной подземке. На станции метро "Майдан Незалежності" люди сразу же сняли кадры с момента эмоционального обращения артистки.

«Мы все достойны того, чтобы быть счастливыми в своей свободной Украине. На своей красивой, любимой, единственной земле!» - высказалась Ольга.

Ее выступление также бурно обсудили в сети, ведь вместе с ней спел в метро и Макс Барских.

Полякова также рассказала, как ее поражает и покоряет желание украинцев за границей помогать при любых обстоятельствах, не останавливаться в своей поддержке, и даже во время концертов, не просто отвлекаться от печальных новостей,

"За два дня, именно во время концертов, нам удалось собрать более 3000 долларов на аукционе, где лотами стали два флага Украины, которые подписали наши ребята с передовой", - рассказала Оля.

Напомним, "Боже мой, просто…": Могилевская довела украинцев до слез своим выступлением, появилось видео.

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