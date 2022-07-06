Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот рза Анна показала фотографии, где была в прозрачном корсете, впечатлив видом.

"6 июля Украина отмечает День войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Вы сдерживаете враждебное наступление и надежно защищаете нашу страну.

Благодаря Вам, вашему мужеству и отваге, Украина была, есть и будет независимым суверенным государством", - написала Саливанчук.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы очень красивая женщина", "Модель", "Какая женщина", "Украинская красотка", "Еще день Ивана Купала", "Так точно, красавица волшебная, слава Украине".

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