Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
А в этот рза Анна показала фотографии, где была в прозрачном корсете, впечатлив видом.
"6 июля Украина отмечает День войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.
Вы сдерживаете враждебное наступление и надежно защищаете нашу страну.
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Благодаря Вам, вашему мужеству и отваге, Украина была, есть и будет независимым суверенным государством", - написала Саливанчук.
Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Вы очень красивая женщина", "Модель", "Какая женщина", "Украинская красотка", "Еще день Ивана Купала", "Так точно, красавица волшебная, слава Украине".
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