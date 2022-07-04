Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Владимир Остапчук показал переписку с отцом своей экс-жены Елены Войченко Сергеем Войченко, который ему угрожает.

Это случилось после того, как Владимир раскрыл скандальные подробности семьи Войченко. Так, самой Войченко 10 лет не давали повторную визу в США из-за кражи в магазине, а ее брат криминальный авторитет.

После этого бывший тесть угрожал Владимиру Остапчуку судебным процессом, расправой и называл "мразью". Также он обвинил его в уклонении от службы в ВСУ и обещал разрушить его карьеру.

В ответ на это телеведущий попросил оставить его в покое, а также пригрозил, "если сын-рецидивист" Войченко попытается навредить семье Остапчука, он не будет сидеть без дела. Также знаменитость добавил, что не боится "бандитского запугивания".

"Сергей Войченко – отец моей бывшей жены угрожает мне расправой. Эти бандиты безнаказанно уже много лет запугивают людей. Я не боюсь этих подонков. Но если со мной что-то случится – это дело рук Сергея Войченко или его сына Романа", – заявил Владимир Остапчук.

Напомним, что Остапчук рассказал о важной помощи маленьким детям.

Как сообщала Politeka, Остапчук полил грязью экс-жену после ее скандального интервью с новыми откровениями.

Также Politeka писала, что экс-жена Остапчука разоткровенничалась об угрозах мужа.