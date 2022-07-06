Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль несколько месяцев провела заграницей, активно поддерживала украинцев и рассказывала о благотворительных концертах. Их она проводила довольно часто и сейчас, после небольшой паузы, намерена продолжить.

Поклонники решили показать один из моментов выступления Тины. Не так давно ей писали, что она набрала немного лишнего и подмечали довольно смелые образы артистки. В наряде с сеточкой и блестками артистка снова впечатлила внешностью.

«Тина Кароль и Иван Navi «Ангелы все знают»» - сказано в подписи под кадром.

Поклонники также поддержали:

«Красавица💞; Красотка❤; А мне очень нравится Mood. Но эта импровизация тоже классна. И вообще, может вы еще сделаете дуэтную песню🤗🤗».

Ранее Тина Кароль выложила кадры, на которых наслаждается теплым летним дождем. Она побежала на улицу, начала танцевать, дурачиться и кружится вокруг себя. При этом певица пробежалась босая по лужах. На ее лице счастливая улыбка.

Напомним, что Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.