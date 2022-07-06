Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант и актер. Звезда женат на актрисе Снежане, с которой познакомился в театре. У звездной пары есть трое детей - Веселина, Елисей, а также Артур, который появился на свет еще до отношений с Бабкиным. Сейчас звездная чета находится за пределами Украины. Сергей активно выступает на концертах, собирая деньги в поддержку Украины. А теперь Снежана решила показать, как использует детей, поделившись новыми сторис в Инстаграм.

"Взрослые дети это так удобно. Сами приносят маме кофе", - написала Снежана.

На фото Бабкина показала фото, где держит кофе.

После этого Снежана показала, как плавает в воде. На фото жена Бабкина была в купальнике и находилась на надувном матрасе.

"Так быстро плывет время. Успеть бы насладиться каждым мгновением", - написала Снежана.

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