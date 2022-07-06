Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и звезда Нового канала. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не так давно Леся признавалась, что сейчас у нее работы нет, ведь из-за войны все съемки отменились. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами своим творчеством, а также личными кадрами.

А в этот раз Леся репостнула сторисы Миши Пруса. На кадрах Никитюк обнимала молодого человека, который рассказывал, кто с ней рядом стоит.

"Конечно, это первая Леся Украины. Встречайте, с возвращением", - сказал Миша.

"Я вижу тебя и свою икону, которая защищала наш дом, которая сзади меня. Это очень красивая икона", - сказала Никитюк.

Стоит отметить, что Миша Прус - это стилист Леси Никитюк. Звезда постоянно работает с этим мастером на всех проектах уже 5 лет.

Напомним, Никитюк растрогала долгожданной встречей с подругой, которую не видела месяцами

А еще Politeka писала, что Никитюк призналась, зачем скрывала свои состояния отчаяния, Ефросинина отреагировала

Также Politeka сообщала, что Никитюк отказалась от планов на семейную жизнь и раскрыла подробности