Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который прославился благодаря участию на шоу "Холостячка". Там Александр победил, после чего долгое время встречался с главной героиней проекта Ксенией Мишиной. Но в итоге пара распалась. Зато теперь за Александром следят сотни тысяч фанов в Инстаграм, где знаменитость делится многим интересным, а в этот раз решил обратиться к Алле Пугачевой и Максиму Галкину.

"Может фиктивный развод и снова свадьбу? Я если что, проведу. Просто есть заказ на человечка", - написал Эллерт.

Стоит отметить, что Пугачева сейчас замужем пятый раз. В года, когда Алла выходила замуж, в мире умирал один диктатор, кроме третьей, но там Горбачев начал развал СССР.

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