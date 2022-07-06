Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Звезда замужем за танцором Андреем Диким. Пара воспитывает двоих детей - Диану, а также Полину. Лилия, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где в этот раз поделилась сторисами Славы Демина, коллеге по утреннему шоу.
На кадрах Лилия позировала за столом и смотрела что-то в телефоне.
"Лилия Ребрик готова прыгать через костер на Ивана Купала", - написал Демин на сторис.
"Линь, ну покажи свое платье. Ну покажи, сегодня же Ивана Купала. Вы посмотрите, настоящая украинка. Сегодня будет прыгать через костер", - сказал Демин, демонстрируя роскошный наряд Лилии Ребрик.
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