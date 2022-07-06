Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик - счастливая и гордая мама двоих дочерей, которых она частенько показывает в сети. На этот раз она очаровала видео со старшей дочерью Дианой.
В объективе оператора – улыбчивая Лилия в белоснежном халате, а рядом ее старшая дочурка – Диана. Мама с дочкой проснулись и приступили к утренним процедурам: намазали лицо кремом, помыли и посушили волосы, а потом переоделись в теплые свитеры. Как призналась Лилия Ребрик - это видео было снято 20 февраля.
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"Словно в другой жизни… когда я вдохновлялась беззаботными минутами красоты вместе с дочкой. Сейчас это непросто, но дети возвращают нас к жизни. Сейчас такие минуты носят терапевтический характер", - рассказала телеведущая.
Лилия Ребрик призвала украинок даже в такие трудные дни, как сейчас, не отказывать себе в уходе за собой. А также проводить побольше времени со своими близкими.
Напомним, что Ребрик показала лучшие эфирные образы и рассказала, что изменилось в ее работе.
Как сообщала Politeka, Ребрик поделилась счастливой новостью, Цибульская поспешила оценить.
Также Politeka писала, что Ребрик призналась, что чувствует после зверств россиян в Украине.