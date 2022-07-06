Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны остается в Киеве и первые месяцы без лишнего пафоса готовила для ВСУ, продолжает рассказывать о жизни в Инстаграм. Даша также занимается волонтерством и оказывает помощь для животных.

Сейчас артистка показала образ роковой соблазнительницы, который давно не примеряла на себя. Даша показала, что искусство тоже может лечить по-своему.

«Лечусь искусством. С начала войны, это мое первое выступление. Такой желанный, безумный и мысленно уже исполнен миллион раз. Ибо каждый раз, когда я была зрителем, играла каждую из ролей спектакля «Шкаф» @freedomballet_official

Иначе невозможно. Спасибо за приглашение и возможность вспомнить свое место - в луче человеческих взглядов. Я видела глаза тех, кого мы спасали. Вместе с вами вздыхала и надеялась, что еще не конец. Это не конец!» - высказалась Даша.

Также Даша выложила милые фото, а в подписи к ним попросила фанатов о поддержке.

В подписи к публикации Астафьева написала: "Я обращаюсь к тем, кто остался и оставался все это время в городе, где постоянно проживает. Чем вы, друзья, отвлекаетесь от ощущения того, что мы не живем? Чем напоминаете о том, что есть еще смысл? Мне важно найти в ваших ответах и себе что-нибудь. Я немного потерялась". Поклонники тут же принялись комментировать публикацию Даши, делясь своими историями.

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