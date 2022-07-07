Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда женат на красотке Кристине, с которой уже более 10 лет вместе. У пары есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Но звездную чету это не останавливает, ведь Кристина с мужем планируют еще и девочку. Решетники, как и другие звезды, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами. А сейчас Кристина решила показать в своем Инстаграм, как занимается в спортзале, поделившись новыми сторис.

"Спорт) Отличное упражнение для ягодиц", - написала Кристина, где вытягивала ноги назад, держа в руках гантели.

"Ноги и ягодицы горят прямо. Но обязательно - прямой угол передней ноги и гантели - результат супер", - написала Кристина на втором сторис.

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