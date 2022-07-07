Победитель шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram продолжает баловать поклонников новыми рецептами. Мужчине нравится делиться также не только вариантами приготовления, но и личным опытом, а также полезными советами.

«Бургер из известной сети фаст-фудов от обычного отличает вкус. Да, у меня с логикой все ок. Но суть в том, что я немного пошаманил по продуктам и достал из них тот же вкус. Это не оригинальная рецептура, но комплекс запахов и ощущения во рту будут схожими.

Плюс состав здоровее в огромное количество раз. Так что будем готовить с вами соус, который превратит ваш домашний бургер в тот же. Рецепт соуса есть в моем новом видео на ютуб-канале. Не верите, что соус работает – перейдите по ссылке в профиле и просто приготовьте» делится Клопотенко под новым роликом.

В сети также ответили:

«Благодарим Вас за крутые сочетания простых продуктов и интересные вкусы!; интересно!; Заинтересовали 🔥; Magic🔥; Мы за вами соскучились🤗; Зачем сливаете инфу для россиян; А где это во Львове?».

Напомним, Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Клопотенко вскрыл, чего натерпелся в больнице.