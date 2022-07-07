О том, как она поддерживает себя во время войны, молодая жена певца рассказала в новом посте в своем Инстаграм.
Так, Репяхова нашла у себя в архиве снимок, сделанный еще до войны на фоне Львовского театра оперы и балета. На нем жена Павлика стояла с большим букетом роз и мило улыбалась.
«Какая хорошая фотография осталась в моем архиве. Через месяц войны, еще в марте, я для себя твердо решила, что должна завалить себя трудом, иначе я сойду с ума. И сейчас все, что я тогда задумала, осуществляю сегодня. Работа - мое лекарство от всего», - рассказала Репяхова.
Она сообщила, что сейчас работает над двумя проектами. Один из них предусматривает создание ее собственного бренда.
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«Знаю, в такое время рискованно. Знаю, что все дорожает. Знаю, что многие классные специалисты уехали из страны. Но у меня такое большое желание, что оно опровергает все НЕТ на моем пути. Я ведь не знаю, когда закончится моя жизнь, поэтому я живу здесь и сейчас. Сегодня», - подчеркнула Репяхова.
Она добавила, что сейчас у нее в жизни есть все нужное, крому победы.
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