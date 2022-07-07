Популярная украинская певица Оля Полякова, которая на днях вернулась домой после нескольких месяцев жизни и гастролей за границей, решила посетить города после обстрелов. Больше времени Ольга уделила пострадавшему Ирпеню и Бородянке.

Как известно, многие артисты по возвращению домой отправляются в города под Киевом, которые пострадали от обстрелов русских оккупантов. Поэтому Полякова решила сама посмотреть на "освобождение" россиян, которые уничтожают новейшие дома и грабят все на своем пути.

Отметим, за несколько дней до этого Светлана Лобода посетила родной Ирпень и показала, что россияне сделали с домами украинцев.

«Вот сейчас нахожусь возле дома, который полностью был разрушенный. В то время там находились люди! Сейчас еще покажу, как пострадали дома после прихода оков» - поделилась Ольга.

Ранее Полякова поделилась в своих Instagram-сторис, как спасала любимую козу. Как оказалось, животное застряло и долгие часы лежало на солнцепеке на бетоне. Оля вместе с помощниками кинулись спасать козочку, и первое что они сделали, напоили животное водой.

"Ну вот наша коза. Вроде она чувствует себя чуть лучше, чем вчера. Правда, глазки не открывает. Бедненькая, зайка. Ну, внутривенное ей сегодня сделали. Надеюсь, выживет", - рассказала певица за кадром сторис, показывая свою козу.

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