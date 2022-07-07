Как сообщает Politeka.net, украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева с первых дней вторжения рф в Украину волонтерит и помогает на кухне, готовя еду для наших защитников. В новом интервью она рассказала, как относится к звездам, которые уехали за границу и дают там благотворительные концерты.
Певица отметила, что не верит таким артистам и считает, что они не откровенны в своих интервью. При этом Даша Астафьева не стала называть имена украинских звезд, о которых идет речь.
"Они не очень откровенны. Просто сядь и посмотри выступления. Это люди, они не слышали взрывы. Я их не виню. Но я не считаю, что это откровенно. Что это по-честному", - говорит артистка.
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Даша Астафьева считает, что петь песни, выступать и видеть военных это совсем другое, чем стоять на сцене и наслаждаться выступлением в мирной стране.
"Петь и кайфовать от того, что ты на сцене, лить слезы, где дуют вентиляторы, светит свет. Я не буду говорить кто, но многие из звезд именно так и делают. Они зарабатывают деньги. Сейчас очень хорошее время, чтобы заработать деньги" - добавила звезда.
Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.
Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.
Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.