Телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала свою семью, поделившись трепетным кадром в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, а также телеведущая. Звезда имеет звание Мастер спорта Украины по художней гимнастике, а недавно участвовала в шоу "Маска", где спряталась в образе Феи. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где в этот раз показала семейное фото.

На фото можно увидеть всю семью - Лилию, дочерей Диану и Полину, а также мужа - танцора Андрея Дикого.

"День семьи, а значит – любви, верности, поддержки и безграничного счастья!", - написала Ребрик.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая взросоая уже старшая дочь. Слежу за вашей страничкой,вроде только маленькая была,так выросла. Красивая семья!", "Какие Вы красивые. Очень приятно смотреть. Долгих лет совместной жизни, здоровья и любви", "Желаю вам хорошего настроения и всех благ, будьте здоровы и счастливы!".

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