Телеведущая Лилия Ребрик предчувствовала войну, рассказав, что произошло во время эфира 23 февраля.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А в новом интервью "Зірковому шляху" Лилия рассказала, как предчувствовала войну.

"Лилия Ребрик предчувствовала войну.

Ведущая Лилия Ребрик рассказала – накануне полномасштабного вторжения проплакала весь эфир утреннего шоу. Почему сама не знает. А 23 февраля словно бессознательно прощалась с мирной жизнью", - написано было в публикации.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Плачу и верю, что все будет Украина", "Я понимаю ее, я тоже 22 и 23 чувствовала, что это уже все, мирная жизнь закончилась", "23 февраля все женщины Украины что-то чувствовали, потому что лично у меня было ощущение сильной тревоги, в груди очень щемило и хотелось плакать".

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