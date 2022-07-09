Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица, а Маша Ефросинина - телеведущая. Знаменитости хорошо дружат, а не так давно решили запустить совместный проект "Взрослые девочки". Формат выходит на Ютубе, при этом звезды разговаривают между собой на русском языке. После начала войны многие начали переходить на украинский язык. Украинцы начали задавать неудобные вопросы Маше и Оле. В новом выпуске, фрагмент которого опубликовали в тг-канале "Культурная прачечная" можно услышать ответ, почему проект на пятый месяц войны не выходит на украинском языке.

Как оказалось, все потому, что словарный запас украинского языка у знаменитостей недостаточнен, чтобы чувствовать себя комфортно в эфире.

"Ви привыкли к нам, не подбирающим слова, фантанирующим, у нас своя химия. Это касается того, почему нам легче писать выпуски «Взрослых девочек» не русском языке. Потому что мы до этого, да, действительно, все время говорили по-русски - и дома, и между собой. Мы хотим говорить по-украински, мы учим язык, мы все для этого делаем. Но чтобы в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится", - сообщили звезды.

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