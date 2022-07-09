Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - успешная украинская певица, а Маша Ефросинина - телеведущая, которая вместе с артисткой периодически записывает специальный ролик с интервью "Взрослые девочки". В этот раз звезды снова подняли острые темы и также рассказали о жизни после вторжения рф.

Однако отказ Поляковой и Ефросининой говорить на украинском языке взбесил поклонников, которые ожидали выпуска.

«Новый выпуск #ВзрослыеДевочки уже на моем канале. Накануне записи мы с @polyakovamusic попросили послать нам ваши вопросы» - пишет Мария.

В сети ответили резко: «Хочется от каждого украинца слышать украинский; Язык уже не имеет значения? Это та самая Маши которая так топила за украинский? Это та самая Оля которая так показывала свой патриотизм? Уже все все забыли?; Не буду даже смотреть, делают выпуски для нацменьшинств…; Интересно, вы для Украины говорите, или для России? Если для Украины и украинских "девочек", то девочки, Маша и Оля, взрослейте».

По словам Поляковой и Ефросининой, словарный запас украинского языка у них недостаточный:

"Ви привыкли к нам, не подбирающим слова, фантанирующим, у нас своя химия. Это касается того, почему нам легче писать выпуски «Взрослых девочек» не русском языке. Потому что мы до этого, да, действительно, все время говорили по-русски - и дома, и между собой. Мы хотим говорить по-украински, мы учим язык, мы все для этого делаем. Но чтобы в частном разговоре, как с подругой на кухне, так по-украински, к сожалению, не получится", - сообщили звезды.

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