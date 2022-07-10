Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - успешный украинский и канадский ресторатор колумбийского происхождения. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Ольгой Мартыновской и Владимиром Ярославским. На начало войны Хименес-Браво был не в Украине и долгое время не приезжал, но в конечном итоге решил вернутся обратно. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с оккупантом.
Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится своими кулинарными успехами, а также кадрами из личной жизни. А в этот раз Хименес-Браво показал, как занимается спортом.
"Кто уже сделал утреннюю тренировку?", - спросил Эктор и предложил два варианта ответа фанатам в сторис Инстаграм.
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Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" заговорил о семье и удивил снимком
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом
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