Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой уже более 10 лет вместе. У пары есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Но это не мешает Кристине и Григорию мечтать еще и о дочери. Кристина, как и звездный муж, активно ведет Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с фанами.
"Спрашивайте", - написала Крисстина.
"Как вы думаете, когда закончится война?(", - спросил фанат.
"Думаю, не скорой. Год еще будет, минимум", - ответила Кристина.
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"Планируете ли переезжать в другую страну?", - спросил еще один фан.
"Нет, мы будем проживать в Украине. И будем много путешествовать. Мы не просто так родились на украинской земле. Верю в это", - ответила звезда.
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