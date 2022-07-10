Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина рассказала, через сколько, по ее мнению, закончится война.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и звезда проектов "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, с которой уже более 10 лет вместе. У пары есть трое сыновей - Иван, Дмитрий и Александр. Но это не мешает Кристине и Григорию мечтать еще и о дочери. Кристина, как и звездный муж, активно ведет Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с фанами.

"Спрашивайте", - написала Крисстина.

"Как вы думаете, когда закончится война?(", - спросил фанат.

"Думаю, не скорой. Год еще будет, минимум", - ответила Кристина.

"Планируете ли переезжать в другую страну?", - спросил еще один фан.

"Нет, мы будем проживать в Украине. И будем много путешествовать. Мы не просто так родились на украинской земле. Верю в это", - ответила звезда.

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