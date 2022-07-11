Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино. Звезда еще занималась художественной гимнастикой, получив звание Мастер спорта Украины. Звезда сейчас замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками", где они заняли второе место.
У пары есть двое дочерей - Полина и Диана. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Ребрик решила поделится с фанатами достижением дочери.
На снимке, который Лилия разместила в сторис, можно увидеть Полину, которая показала шпагат. Девочку поддерживала ее тренер, пока малышка демонстрировала результат своих тренировок.
"Покажу вам успехи Полины. Сама в шоке. Гимнасточка моя", - написала Ребрик.
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