Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала, как ее дочь Полина занимается спортом, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая, а также актриса театра и кино. Звезда еще занималась художественной гимнастикой, получив звание Мастер спорта Украины. Звезда сейчас замужем за танцором Андреем Диким, с которым познакомилась на "Танцях з зірками", где они заняли второе место.

У пары есть двое дочерей - Полина и Диана. Не забывает Лилия и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Ребрик решила поделится с фанатами достижением дочери.

На снимке, который Лилия разместила в сторис, можно увидеть Полину, которая показала шпагат. Девочку поддерживала ее тренер, пока малышка демонстрировала результат своих тренировок.

"Покажу вам успехи Полины. Сама в шоке. Гимнасточка моя", - написала Ребрик.

Напомним, Ребрик очаровала абсолютным счастьем со старшей дочерью, кадры девичьих посиделок

А еще Politeka сообщала, что Ребрик показала лучшие эфирные образы и рассказала, что изменилось в ее работе

Также Politeka сообщала, что Ребрик поделилась счастливой новостью, Цибульская поспешила оценить