Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, победительница "Маски", а также участница "Евровидения", где заняла третье место. А в прошлом году Огневич решила попробовать найти свою любовь на проекте "Холостячка", но победитель сразу бросил певицу после шоу. Не забывает артистка и об ТикТок, где делится с фанами самым интересным, а в этот раз показала зажигательные танцы.

"Сегодня мы еще на один день поближе к победе", - написала Злата.

На кадрах Огневич была в топике, рубашке и джинсах.

Фаны поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Злата, я пойду на твой концерт во Львове. Надеюсь, смогу сфоткаться. Ты просто вау", "Природа наделила красотой, вау, супер", "Злата как всегда красивая", "Невероятная Злата с волшебной улыбкой", "Златочка девочка моя дорогая отметим победу в Мариуполе. Слава Украине".

Напомним, "Холостячка" Огневич растянулась на полу и показала интересный способ отвлечься

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