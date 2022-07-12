Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая остается дома и не едет из страны с самого 24-го февраля, в отличие от многих артисток. Леся также без лишнего шума отправилась в Хмельницкий и несколько месяцев занималась помощу приюту для пострадавших украинцев.

В этот раз артистка показала, как наслаждается отдыхом дома и проводит счастливые моменты, наслаждаясь маленькими радостями жизни. В том числе и просто наблюдая за подсолнухами.

«Дома красиво🇺🇦. Переписала .. потому что что-то все поздравляют с возвращением… а я никуда и не ездила)» - добавила Леся, чем развеселила сеть.

«Красота❤️; Слава Украине, приветствую с возвращением!!😍😍😍; Хорошего дня🌞; И Леся и природа, и подсолнечное поле все наша Украина и все самое красивое! 😍😍😍; Наша украинка 🇺🇦❤️; Какие все-таки у нас в Украине красивые виды 😍 люблю свою страну. Слава Украине 🇺🇦 Слава нации!; Наша Родина самая лучшая в мире🥰🥰🥰».

Особенно Леся любит родителей, которых хоть и не часто показывает в сети, но всегда получает положительные отклики поклонников. Мама и папа Никитюк живут в Хмельницком, куда сама артистка приезжает на праздники и навещает близких.

Последние месяцы она провела именно там, поэтому стала чаще рассказывать о домашних делах.

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