Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица и судья проекта "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Не забывает Анастасия и о Фейсбуке, где делится с фанами своим творчеством и кадрами из личной жизни. А в этот раз Приходько показала нового члена семьи, поделившись кадрами.

"У маленького пса тяжелая судьба…

Ее хозяин женился, а девушка была против пса, и мужчина выбрал женщину оставив своего друга с которым он прожил четыре года… Мне стало жаль малыша потому что она очень хорошая, кроткая и добрая, и мы сразу решили ее забрать чтобы она не была где-то не понятно где…. Она быстро поела, дети очень осторожно знакомились с новым членом семьи, а особенно хозяйка дома «Голда»… Она пока не очень рада, потому что малышам можно на постель, а ей нет:))) Но немного лапами позволяю чтобы не так досадно было:)

Поэтому поздравляю тебя в семье наша Синди", - написала Анна.

Фаны поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Настя… Мужчина выбрал женщину и предал пса? во первых- что за женщина такая? Во вторых- один раз предал, не сделал выводов и понеслось… предавший один раз, предаст и дальше, рубикон пройден…", "Предавший собаку предаст и человека, к сожалению.Настя, вы молодец!!!Это ваша карма - исправлять ошибки других, поверьте, солнышко, зачтется Небесами!!! Ангела-хранителя вам!!!!".

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